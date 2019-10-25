Kargoyla tütün kaçakçılığına operasyon
58 dakika önce
Kayseri'de bir kargo aracında 6 ton 280 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:36 Kaynak: AA
Kayseri'de bir kargo aracında 6 ton 280 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Bünyan ilçesine bağlı Elbaşı Mahallesi'nde narkotik köpeklerin de katılımıyla bir kargo aracında yapılan aramada 6 ton 280 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.
Kargoların ait olduğu değerlendirilen 40 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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