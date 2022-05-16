Kargoyla uyuşturucu getiren tacirlerin gizleme yöntemleri şaşırttı - Son Dakika

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve çeşitli miktarda malzemeyi kargo yoluyla getiren şüpheli şahıslar, yaka ele vermemek için uyuşturucu maddeyi semaverin altına zulalanmış vaziyette yakayı ele verdi. Kentte yapılan 2 farklı operasyonda 13 uyuşturucu taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kentte kargo yoluyla sokmaya çalışan 2 şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda, kargo firmasından teslim alınan paketin içerisindeki semaverin altına zulalanmış vaziyette 160 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Öte yandan yapılan diğer bir operasyonda ise, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 255 gram metamfetamin maddesi, çok sayıda ve satışa hazır vaziyette eroin maddesi, esrar maddesi, uyuşturucu hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 11 şüpheli şahıs tutuklandı. Cezaevine gönderilen şüpheli sayısı toplam 13 oldu.

(Atilla Özer/İHA)