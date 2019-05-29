Kargoyla uyuşturucu hap sevkiyatı

Samsun'da düzenlenen operasyonda 7 bin 560 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 7 bin 560 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çarşamba ilçesindeki bir kargo firması aracılığıyla uyuşturucu hap getirileceği bilgisini aldı.

Ekipler, Erzurum'dan gönderilen kargoyu almaya gelen Suat Ş'yi gözaltına aldı.

Operasyonda, paket içinde 7 bin 560 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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