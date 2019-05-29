Son Dakika Haberleri: Kargoyla uyuşturucu hap sevkiyatı
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Kargoyla uyuşturucu hap sevkiyatı

1 saat önce

Samsun'da düzenlenen operasyonda 7 bin 560 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kargoyla uyuşturucu hap sevkiyatı, System.String[]
Samsun'da düzenlenen operasyonda 7 bin 560 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çarşamba ilçesindeki bir kargo firması aracılığıyla uyuşturucu hap getirileceği bilgisini aldı.
Ekipler, Erzurum'dan gönderilen kargoyu almaya gelen Suat Ş'yi gözaltına aldı.
Operasyonda, paket içinde 7 bin 560 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:54 Kaynak: AA
Samsun, Güncel
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