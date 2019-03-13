Kargoyla Uyuşturucu Sevkiyatı: 3 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 40 uyuşturucu niteliği bulunan hap ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 40 uyuşturucu niteliği bulunan hap ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesindeki bir kargo firmasıyla uyuşturucu hap getirileceği bilgisini aldı.



Ekipler, İstanbul'dan gönderilen kargoyu almaya gelen Fatih S.S. ile eşi Yeşim S. ve Aslıhan F.A'yı gözaltına aldı.



Operasyonda, valiz içinde 5 bin 40 uyuşturucu niteliği bulunan hap ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ele geçirildi.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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