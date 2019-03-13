Son Dakika Haberleri: Kargoyla Uyuşturucu Sevkiyatı: 3 Gözaltı

Kargoyla Uyuşturucu Sevkiyatı: 3 Gözaltı

1 saat önce

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 40 uyuşturucu niteliği bulunan hap ele geçirildi.

Kargoyla Uyuşturucu Sevkiyatı: 3 Gözaltı, System.String[]
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 40 uyuşturucu niteliği bulunan hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesindeki bir kargo firmasıyla uyuşturucu hap getirileceği bilgisini aldı.

Ekipler, İstanbul'dan gönderilen kargoyu almaya gelen Fatih S.S. ile eşi Yeşim S. ve Aslıhan F.A'yı gözaltına aldı.

Operasyonda, valiz içinde 5 bin 40 uyuşturucu niteliği bulunan hap ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:48 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
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