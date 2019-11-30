Son Dakika Haberleri: Kargoyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
Son Dakika Güncel Kargoyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı - Son Dakika

Kargoyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

6 saat önce

Van'da polis ekiplerince bir kargo aktarım merkezinde yapılan aramada ışıldak bataryaları arasına gizlenmiş 42 kilo 26 gram eroin ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince bir kargo aktarım merkezinde yapılan aramada ışıldak bataryaları arasına gizlenmiş 42 kilo 26 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşpa ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo firmasına ait aktarım merkezinde narkotik köpeği "Zeyna"nın da desteğiyle arama yaptı.

Narkotik köpeğinin koku almasını engellemek için silikonla sarılmış halde 202 ışıldak bataryası içine gizlenmiş 5 pakette 42 kilo 26 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan T.G, İ.B. ve H.İ. işlemlerinin ardından, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kargoyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Narkotik, Polis, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:54 Kaynak: AA
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