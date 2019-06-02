Son Dakika Haberleri: Kargoyla uyuşturucu sevkiyatına 5 gözaltı
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Kargoyla uyuşturucu sevkiyatına 5 gözaltı

1 saat önce

KARAMAN'da kargoyla uyuşturucu sevkiyatı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Kargoyla uyuşturucu sevkiyatına 5 gözaltı, System.String[]
KARAMAN'da kargoyla uyuşturucu sevkiyatı yapan 5 kişi gözaltına alındı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, kente kargo aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis olayla ilgili şüphelilerin kimliğini belirleyip, teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sonucu dün gerçekleştirilen operasyonda H.Ö., S.Y., A.V., F.U. ve E.S. gözaltına alındı. Kargoyla paketler halinde getirilen 6 bin 104 adet uyuşturucu hapa da el konuldu. Şüpheliler, yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. 
  


- Karaman
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:11 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Karaman, Güncel
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