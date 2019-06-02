Kargoyla uyuşturucu sevkiyatına 5 gözaltı
58 dakika önce
KARAMAN'da kargoyla uyuşturucu sevkiyatı yapan 5 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:02 Kaynak: DHA
KARAMAN'da kargoyla uyuşturucu sevkiyatı yapan 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, kente kargo aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis olayla ilgili şüphelilerin kimliğini belirleyip, teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sonucu dün gerçekleştirilen operasyonda H.Ö., S.Y., A.V., F.U. ve E.S. gözaltına alındı. Kargoyla paketler halinde getirilen 6 bin 104 adet uyuşturucu hapa da el konuldu. Şüpheliler, yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.
- Karaman
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