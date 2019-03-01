Son Dakika Haberleri: Kargoyla Uyuşturucu Ticareti Yapan 6 Kişi Tutuklandı

Kargoyla Uyuşturucu Ticareti Yapan 6 Kişi Tutuklandı

14 dakika önce

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan biri kadın 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

Kargoyla Uyuşturucu Ticareti Yapan 6 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan biri kadın 7 kişiden 6'sı tutuklandı. Zanlıların doğu illerinden kargo firmaları aracılığıyla çeşitli eşyaların içine gizlenmiş şekilde gönderilen uyuşturucu maddeleri sattıkları öne sürüldü.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde operasyon yapıldı. Yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından önceden belirlenen 8 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda biri kadın 7 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise 349 gram metamfetamin ile 5 gram esrar maddesi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.D., E.T., D.S.,İ.D., T.Ö., ve Ş.Ö., tutuklanırken, C.K.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Öte yandan, zanlıların doğu illerinden kargo firmaları aracılığıyla çeşitli eşyaların içine gizlenmiş şekilde gönderilen uyuşturucu maddeleri sattıkları iddia ediliyor. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:34 Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa
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