Kargoyla Uyuşturucu Ticareti Yapan 6 Kişi Tutuklandı
14 dakika önce
Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan biri kadın 7 kişiden 6'sı tutuklandı.
Denizli
'de polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan biri kadın 7 kişiden 6'sı tutuklandı. Zanlıların doğu illerinden kargo firmaları aracılığıyla çeşitli eşyaların içine gizlenmiş şekilde gönderilen uyuşturucu maddeleri sattıkları öne sürüldü.
Denizli Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Pamukkale
ve Merkezefendi
ilçelerinde operasyon yapıldı. Yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından önceden belirlenen 8 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda biri kadın 7 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise 349 gram metamfetamin ile 5 gram esrar maddesi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.D., E.T., D.S.,İ.D., T.Ö., ve Ş.Ö., tutuklanırken, C.K.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.
Öte yandan, zanlıların doğu illerinden kargo firmaları aracılığıyla çeşitli eşyaların içine gizlenmiş şekilde gönderilen uyuşturucu maddeleri sattıkları iddia ediliyor. - DENİZLİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:34 Kaynak: İHA
Ölen Kadın Muhtarın Zeytinliğe Çağırdığı Gizemli Kişi Tutuklandı
Dev Pitonun Uyuyan Kadını Isırdığı Görüntüler Saniye Saniye Kaydedildi
Kadın Liderin Yönettiği Fuhuş Çetesinden 4 Kişi Tutuklandı
Bosna Sancak Derneğinden, Sırbistan'ın Sancak Bölgesine 2 Tırlık Sağlık Malzemesi Yardımı