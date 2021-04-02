Kargoyla uyuşturucuya gözaltı - Son Dakika

GAZİANTEP'te, kargo ile gönderilen pakette 5 kilo metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'e kargo aracılığıyla yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, bir kargo şubesine düzenlediği operasyonda, gönderilen bir kutuda 5 kilo metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, kargonun gönderildiği ismi açıklanmayan kişiyi gözaltına aldı. Polis, kargoyu gönderen kişinin de kimliğinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.