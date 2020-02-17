Kargoyla zeytinyağı diyerek kaçak içki gönderirken yakalandı - Son Dakika

ÇORUM'da, düzenlenen operasyonda kargo ile 'zeytinyağı' diyerek kaçak içki göndermeye çalışan H.F.B. (43) yakalanıp, gözaltına alındı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kargo şirketi aracılığı ile bazı adreslere 'zeytinyağı' denilerek kaçak içki gönderilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kargo şirketinde yapılan aramada zeytinyağı bulunduğu belirtilen kolilerde 215 sahte içki ele geçirildi. Koli sahibi H.F.B. gözaltına alındı.