Son Dakika › Güncel › Kargoyla zeytinyağı diyerek kaçak içki gönderirken yakalandı - Son Dakika
Kargoyla zeytinyağı diyerek kaçak içki gönderirken yakalandı
7 saat önce
ÇORUM'da, düzenlenen operasyonda kargo ile 'zeytinyağı' diyerek kaçak içki göndermeye çalışan H.F.B. (43) yakalanıp, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:36 Kaynak: DHA
ÇORUM'da, düzenlenen operasyonda kargo ile 'zeytinyağı' diyerek kaçak içki göndermeye çalışan H.F.B. (43) yakalanıp, gözaltına alındı.
Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kargo şirketi aracılığı ile bazı adreslere 'zeytinyağı' denilerek kaçak içki gönderilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kargo şirketinde yapılan aramada zeytinyağı bulunduğu belirtilen kolilerde 215 sahte içki ele geçirildi. Koli sahibi H.F.B. gözaltına alındı.
Son Dakika Organ ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere operasyon kamerada Carrefour, Brezilya'da Makro'nun 30 mağazasını satın alıyor Halep'i muhaliflerden alan Esed'den açıklama: Her karış Suriye toprağı geri alınacak Otoyolda lastiği patlayan kamyonete yardım etmek isteyenlere tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı