Kargoyla zeytinyağı diyerek kaçak içki gönderirken yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kargoyla zeytinyağı diyerek kaçak içki gönderirken yakalandı - Son Dakika

Kargoyla zeytinyağı diyerek kaçak içki gönderirken yakalandı

7 saat önce

ÇORUM'da, düzenlenen operasyonda kargo ile 'zeytinyağı' diyerek kaçak içki göndermeye çalışan H.F.B. (43) yakalanıp, gözaltına alındı.

Kargoyla zeytinyağı diyerek kaçak içki gönderirken yakalandı, System.String[]

ÇORUM'da, düzenlenen operasyonda kargo ile 'zeytinyağı' diyerek kaçak içki göndermeye çalışan H.F.B. (43) yakalanıp, gözaltına alındı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kargo şirketi aracılığı ile bazı adreslere 'zeytinyağı' denilerek kaçak içki gönderilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kargo şirketinde yapılan aramada zeytinyağı bulunduğu belirtilen kolilerde 215 sahte içki ele geçirildi. Koli sahibi H.F.B. gözaltına alındı.


Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:36 Kaynak: DHA
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