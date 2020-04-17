KARGÜMRÜKLÜLER'DEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MEŞ'ALELİ KARŞILAMA - Son Dakika

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KARGÜMRÜKLÜLER'DEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MEŞ'ALELİ KARŞILAMA
6 saat önce
İSTANBUL DHAKaragümrüklüler, mahallelerine çağırdıkları sağlık çalışanlarını meş'alelerle karşılayıp onlara çiçek verdi.
İSTANBUL DHA
Karagümrüklüler, mahallelerine çağırdıkları sağlık çalışanlarını meş'alelerle karşılayıp onlara çiçek verdi. Fatih Karagümrük Mahallesi sakinleri bu akşam mahalleye çağırdıkları 112 sağlık ekibine sürpriz hazırladı. Mahalleliler, 112 sağlık ekibini sokağı kaplayan meş'aleler ve sloganla karşıladı. Karşılaştıkları sürprizin ardından ambulanstan inen sağlık ekiplerine bir grup mahalleli tarafından çiçek verildi. Koronvirüsle mücadele eden sağlık çalışanları sürpriz karşısında moral buldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 11:25 Kaynak: DHA
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