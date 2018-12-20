Son Dakika Haberleri: Karı Fırsat Bilen Trafik Magandaları Böyle Görüntülendi

Karı Fırsat Bilen Trafik Magandaları Böyle Görüntülendi

1 saat önce

Karı fırsat bilen trafik magandaları böyle görüntülendiTEKİRDAĞ - Tekirdağ'da kar yağışını fırsat bilen trafik magandaları sahilde drift yaptı.

Karı fırsat bilen trafik magandaları böyle görüntülendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da kar yağışını fırsat bilen trafik magandaları sahilde drift yaptı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Tekirdağ'da kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor. Merkez ilçe Süleymanpaşa sahilinde karla kaplanan boş alan trafik magandalarının pisti haline geldi. Gece saatlerinde karla kaplanan alanı fırsat bilen bir kişi drift yapmaya başladı.
Faciadan kıl payı kurtuldu
Drift yapan araç sürücüsü, karla kaplı alanda dönüş yaptığı sırada önüne çıkan başka bir otomobili son anda fark ederek kaza yapmaktan kıl payı kurtuldu. Drift yapan aracın o anları ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:01 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Kar, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekirdağ'da 3,1 Şiddetinde Deprem Oldu Kar Yağışı İstanbul'u Beyaza Boyadı, Kartpostallık Görüntüler Ortaya Çıktı

Silivri Beyaza Büründü! İlçede Kar Kalınlığı 10 Santimetreye Ulaştı Öğrencisiyle İlişkiye Giren Öğretmenin Avukatlarından Pes Dedirten Talep
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:03:07. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karı Fırsat Bilen Trafik Magandaları Böyle Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]