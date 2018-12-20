Karı Fırsat Bilen Trafik Magandaları Böyle Görüntülendi
1 saat önce
Karı fırsat bilen trafik magandaları böyle görüntülendiTEKİRDAĞ - Tekirdağ'da kar yağışını fırsat bilen trafik magandaları sahilde drift yaptı.
Karı fırsat bilen trafik magandaları böyle görüntülendi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'da kar yağışını fırsat bilen trafik magandaları sahilde drift yaptı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Tekirdağ'da kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor. Merkez
ilçe Süleymanpaşa
sahilinde karla kaplanan boş alan trafik magandalarının pisti haline geldi. Gece saatlerinde karla kaplanan alanı fırsat bilen bir kişi drift yapmaya başladı.
Faciadan kıl payı kurtuldu
Drift yapan araç sürücüsü, karla kaplı alanda dönüş yaptığı sırada önüne çıkan başka bir otomobili son anda fark ederek kaza yapmaktan kıl payı kurtuldu. Drift yapan aracın o anları ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:01 Kaynak: İHA
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