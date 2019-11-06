Son Dakika Haberleri: Karı koca 15 kilo eroin ve 2 kilo metamfetamin ile yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Karı koca 15 kilo eroin ve 2 kilo metamfetamin ile yakalandı

Karı koca 15 kilo eroin ve 2 kilo metamfetamin ile yakalandı

6 saat önce

Karı koca 15 kilo eroin ve 2 kilo metamfetamin ile yakalandı Gözaltına alınan kadın çocuğuyla yüzünü kapattı Adana'da arama yapılan otomobilde 15 kilo 132 gram eroin ile 7 pakette 2 kilo 672 gram metamfetamin ele geçirildiADANA - Adana'da karı kocanın bulunduğu otomobilde yapılan aramada, 15...

Karı koca 15 kilo eroin ve 2 kilo metamfetamin ile yakalandı

Gözaltına alınan kadın çocuğuyla yüzünü kapattı

Adana'da arama yapılan otomobilde 15 kilo 132 gram eroin ile 7 pakette 2 kilo 672 gram metamfetamin ele geçirildi

ADANA - Adana'da karı kocanın bulunduğu otomobilde yapılan aramada, 15 kilo 132 gram eroin ile 7 pakette 2 kilo 672 gram metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu eşiyle birlikte giden Vedat A'nın kullandığı otomobili merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde durdurup arama yaptı. Aracın kaporta kısmı kesilerek içerisinden 58 pakette 15 kilo 132 gram eroin ile 7 pakette 2 kilo 672 gram metamfetamin ele geçirildi.

Sürücü Vedat A. ile kucağında çocuğu bulunan eşi Asiye A. gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Vedat A. tutuklandı, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karı koca 15 kilo eroin ve 2 kilo metamfetamin ile yakalandı

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:09 Kaynak: İHA
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