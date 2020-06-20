Karı-koca 48 saat arayla vefat ettiler - Son Dakika

İslahiye ilçesinde yaşayan 62 yıllık evli çift, 48 saat arayla vefat etti. Ölen çift, yan yana toprağa verildi.



İslahiye'nin Koçcağız Mahallesinde yaşayan 62 yıllık evli Mustafa (87) ve Yeter (88) Al çifti yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yatağa bağlı olarak yaşarken çiftlerden Mustafa Al, iki gün önce tedavi gördüğü İslahiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Al, Koçcağız Mahallesi Camisinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.



Vefat eden Mustafa Al'ın eşi Yeter Al da 48 sonra rahatsızlanarak tedavi için kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



Al'ın cenazesi de eşi gibi aynı mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.



Al çiftinin 7 çocuğu bulunuyor.