Karı koca çift tacizciyi öldürmek için dehşete düşüren bir plan yaptı - Son Dakika
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Karı koca çift tacizciyi öldürmek için dehşete düşüren bir plan yaptı

21.07.2022 09:43
Karı koca çift tacizciyi öldürmek için dehşete düşüren bir plan yaptı

Afyonkarahisar'da 1 kişi karısını sosyal medyadan rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi sopayla döverek öldürdü.

Afyonkarahisar'da 1 kişi karısını sosyal medyadan rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi sopayla döverek öldürdü. Karı koca çift daha sonra ölen şahsın cesedini köy girişindeki yol kenarına attı.

Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Dipevler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köyde yaşayan T.Ö., (35) isimli kadın kendisini sosyal medya ve cep telefonu üzerinden rahatsız ettiğini öne sürdüğü Ramazan O'yu (43), kocası S.Ö.'ye (35) anlattı. Bunun üzerine karı koca bir plan yaparak Ramazan O.'yu evlerine davet ettiler. Bunun üzerine Ramazan O., arkadaşı V.K'nin aracını alarak çiftle buluşmak üzere evlerine gitti. Eve giren Ramazan O., S.Ö., ile evin avlusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö., sopayla Ramazan O.'yu darp etmeye başladı. Birkaç dakika sonra ise Ramazan O., aldığı sopa darbeleri ile hayatını kaybetti. Şahsın öldüğünü gören çift bir süre sonra Ramazan O.'nun cansız bedenini köyün girişindeki yol kenarına bıraktı.

ÖLEN ŞAHSIN CENAZESİNİ YOL KENARINDA KÖYLÜLER BULDU

Yolda bir kişinin cansız yattığını gören köy sakinlerinin durumu jandarmaya bildirmesiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ceset üzerinden bir süre inceleme yaptıktan sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazeyi otopsi için morga kaldırdı. Ardından geniş çaplı bir inceleme başlatan ekipler bölgedeki kamera kayıtları ve yaptıkları araştırma sonucu cinayet zanlılarına ulaştı. Ekipler T.Ö., S.Ö. ve V.K'yi gözaltına aldı. Şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

(Gökten Ceylan/İHA)

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karı koca çift tacizciyi öldürmek için dehşete düşüren bir plan yaptı - Son Dakika

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