Karı koca evlerinde ölü bulundu
1 saat önce
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir çift, yaşadıkları evde av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:31 Kaynak: İHA
'ın Ergene
ilçesinde bir çift, yaşadıkları evde av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu.
Olay, Ergene ilçesi Yeşiltepe
Mahallesi Oğuzhan Caddesi üzerindeki bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Yalçınkaya ve eşi Ayşe Yalçınkaya
evlerinde av tüfeği ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cesetler savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
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Evlerinde tüfekle vurulan çift ölü bulundu