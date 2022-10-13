Karı koca evlerinde ölü bulundu (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Karı koca evlerinde ölü bulundu (2)

13.10.2022 13:21

Sivas merkeze bağlı bir köyde karı koca evlerinde ölü bulundu.

Sivas merkeze bağlı bir köyde karı koca evlerinde ölü bulundu.

Merkeze bağlı Yavu köyü Bahçeli Mezrası'nda çiftçilikle uğraşan S.Ö. (44) ile karısı S.Ö'nün (46) silahla vurulmuş halde evlerinde bulunması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, karı kocanın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cesetler, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

S.Ö'nün, karısını öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

YORUMLAR
500
Sivas gündem haberi | Ulaş Kaymakamlığı 'Eğitime Destek Projesi' ile okulların eksiklerini gideriyor Sivas gündem haberi | Ulaş Kaymakamlığı 'Eğitime Destek Projesi' ile okulların eksiklerini gideriyor Gaziantep haberi: Gaziantep'te 462 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi Gaziantep haberi: Gaziantep'te 462 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi Sivas haberleri | Sivas esnafı kredi desteği paketinden memnun Sivas haberleri | Sivas esnafı kredi desteği paketinden memnun
Kaynak: AA

Jandarma, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karı koca evlerinde ölü bulundu (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:19 Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında değişiklik! İşte favori görülen takım...
15:14 Erdoğan-Putin zirvesi sonrası Kremlin'den jet açıklama: Rus doğal gazının dağıtım merkezi önerimize Türkiye olumlu tepki verdi
15:09 Başkan ceza aldı! Afyonkarahisar'da AK Partili belediyeye kayyum atandı
14:54 Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Dünya savaşı istemiyoruz
14:46 Nisa Mihriban bebeği sokağa terk eden vicdansız anneye 5 ay hapis cezası verildi! Asıl acı haber ise mahkemede verildi
14:25 İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan İranlılar, Ukraynalıları soydu
14:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in bir araya geldiği görüşme bitti
14:17 Kürsüde çekiçle telefon kıran CHP'li vekile TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: Kürsüye verdiği zarar tanzim edilir
14:11 Sokak ortasındaki mezarı görenler dua okuyordu! Şaka amaçlı olduğu ortaya çıktı
14:02 Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu değerlendirmesi: Dünyada farklı bir ses getirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 15:25:40. #1.13#
SON DAKİKA: Karı koca evlerinde ölü bulundu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement