Sivas'ta 2 çocuklu çift, yatak odasında başlarından tabancayla vurulmuş halde bulundu

Sivas'ta çiftçilikle uğraşan 2 çocuk sahibi Süleyman Önder ile eşi Sultan, kendilerine ait müstakil evlerinin yatak odasında başlarından silahla vurulmuş halde bulundu.
Olayı o sırada evde bulunan çiftin 2 çocuğundan R.Ö. (16) ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede karı-kocanın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı duyarak mezraya gelen çiftin büyük oğulları Ramazan Önder (18) fenalık geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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