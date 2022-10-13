Sivas'ta 2 çocuklu çift, yatak odasında başlarından tabancayla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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Sivas'ta 2 çocuklu çift, yatak odasında başlarından tabancayla vurulmuş halde bulundu

13.10.2022 11:28

Sivas'ta merkeze bağlı Yavu köyünde Süleyman Önder eşi Sultan Önder'i evlerinin yatak odasında başlarından tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Olayı gören 16 yaşındaki oğulları polisi arayarak ihbarda bulunurken, 18 yaşındaki Ramazan Önder ise olayı duyup mezraya geldiği anda fenalık geçirdi.

Sivas'ta çiftçilikle uğraşan 2 çocuk sahibi Süleyman Önder ile eşi Sultan, kendilerine ait müstakil evlerinin yatak odasında başlarından silahla vurulmuş halde bulundu.

BİRİ İHBAR ETTİ DİĞERİ FENALIK GEÇİRDİ

Olayı o sırada evde bulunan çiftin 2 çocuğundan R.Ö. (16) ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede karı-kocanın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı duyarak mezraya gelen çiftin büyük oğulları Ramazan Önder (18) fenalık geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta 2 çocuklu çift, yatak odasında başlarından tabancayla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta 2 çocuklu çift, yatak odasında başlarından tabancayla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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