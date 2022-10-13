Olayı o sırada evde bulunan çiftin 2 çocuğundan R.Ö. (16) ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede karı-kocanın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı duyarak mezraya gelen çiftin büyük oğulları Ramazan Önder (18) fenalık geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Sivas'ta 2 çocuklu çift, yatak odasında başlarından tabancayla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

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