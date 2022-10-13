Olay, saat 09.00 sıralarında Yavu köyü Bahçeli mezrasında meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan, 2 çocuk sahibi Sultan ve Süleyman Önder çifti, müstakil evlerinin yatak odasında, başlarından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Çiftin 2 çocuğundan R.Ö. (16), anne- babasının hareketsiz yattığını ekiplere bildirdi. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı duyarak gelen çiftin büyük oğlu R.Ö. (18) ise fenalaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karı koca, evlerinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.