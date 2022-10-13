Karı koca, evlerinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Karı koca, evlerinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

13.10.2022 11:35
Karı koca, evlerinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

SİVAS'ta, merkeze bağlı Yavu köyünde Süleyman (44) ve Sultan Önder (46) çifti, evlerinin yatak odasında başlarından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

SİVAS'ta, merkeze bağlı Yavu köyünde Süleyman (44) ve Sultan Önder (46) çifti, evlerinin yatak odasında başlarından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, saat 09.00 sıralarında Yavu köyü Bahçeli mezrasında meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan, 2 çocuk sahibi Sultan ve Süleyman Önder çifti, müstakil evlerinin yatak odasında, başlarından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Çiftin 2 çocuğundan R.Ö. (16), anne- babasının hareketsiz yattığını ekiplere bildirdi. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı duyarak gelen çiftin büyük oğlu R.Ö. (18) ise fenalaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karı koca, evlerinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:35 Oğuzhan Koç'un bıyığının sırrı çözüldü! İmaj çalışması değilmiş
12:26 Hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışan katil için idam istendi
12:16 Bakan Bilgin: Asgari ücret '20 bin olsun' diyebilirim ama işverenin ödeyebilmesi lazım
12:04 Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Aralık ayının başında tamamlanacak
11:47 Etiler'de bir restorandan skandal iş ilanı: Kavga etmekten çekinmeyecek, sabıkalı vale arıyoruz
11:46 144 yıllık mezar taşında şaşırtan yazı: 13 yıl boyunca yalnızca bamya yedim
11:46 Türkiye'den 3 okul ilk 500 girdi! İşte dünyanın en iyi üniversiteleri...
11:28 Sivas'ta 2 çocuklu çift, yatak odasında başlarından tabancayla vurulmuş halde bulundu
11:31 Zeynep Bastık, Diyarbakır'ı salladı! Konserine 70 bin kişi akın etti
11:20 Popstar yarışmacısı maneviyata yöneldi! Tesettüre girerek adını değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 12:51:52. #1.12#
SON DAKİKA: Karı koca, evlerinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement