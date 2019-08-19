Son Dakika Haberleri: Karı koca feci şekilde can verdi
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Karı koca feci şekilde can verdi

1 saat önce

Batman'da düğüne giden Mahmut Tan (54) ile eşi Gülseren Tan (52), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Karı koca feci şekilde can verdi, System.String[]
Batman'da düğüne giden Mahmut Tan (54) ile eşi Gülseren Tan (52), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün akşam saatlerinde Batman- Beşiri karayolunda meydana geldi. K.Ö.'nün kullandığı 46 PA 693 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak, düğüne giden Mahmut Tan ile eşi Gülseren Tan'a çarptı. Kazada, Gülseren Tan, olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Mahmut Tan ise hastanede hayatını kaybetti. Sürücü K.Ö. ise polis ekiplerine teslim oldu. - BATMAN
Mahmut Tan, Beşiri, Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:33 Kaynak: İHA
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