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Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü

13.11.2021 13:20
Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü

Çanakkale'de meydana gelen vahşet olayında, 62 yaşındaki Süha Sümer ile eşi Nilgün Akman Sümer, oturdukları apartmanın zemin katındaki iş yerinde çalışan Turgut Y. tarafından evlerinde bıçaklanarak öldürüldü.

Dün gece saat 02.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Akman Apartmanı'nın 4'üncü katında meydana gelen olayda Süha Sümer ve eşi Nilgün Akman Sümer evlerinde, oturdukları apartmanın zemin katındaki pizzacıda çalışan Turgut Y.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

EMNİYETE GİDİP TESLİM OLDU

Yaklaşık yarım saat sonra evden çıkan Turgut Y., saat 05.00 sıralarında Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Turgut Y.'nin ifadesi üzerine eve giden polis ekipleri, Sümer çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı. Çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

CHP'Lİ ESKİ VEKİLİN BALDIZI

Nilgün Akman Sümer'in, 1989- 2002 yılları arasında Çanakkale Belediye Başkanlığı ve 22. dönem CHP Çanakkale Milletvekili olarak görev yapan İsmail Özay'ın baldızı olduğu belirtildi.

Turgut Y.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü

Cumhuriyet Halk Partisi, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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