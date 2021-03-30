Karı koca 'Hurda topluyoruz' bahanesiyle evleri soydu - Son Dakika

Denizli'nin Honaz ilçesinde hurda topluyoruz diye evlerden hırsızlık yapan karı koca çifti jandarma ekiplerince yakalandı. Adliyeye çıkarılan koca tutuklanırken, adliyeye önünde "Teröristlikten alındık" diye bağırması dikkatlerden kaçmadı. Hırsızlık yaptıkları araçla geçiş anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın Dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı, hurda topluyoruz bahanesiyle iki ayrı eve girerek hırsızlık işlendiği yönünde bilgi alarak harekete geçti. Yapılan titiz çalışmalar sonrası karı koca olduğu belirlenen 29 yaşındaki ve hakkında toplam 13 suç kaydı bulunan koca E.Ç. ve 29 yaşındaki eşi Y.Ç.'nin olayları gerçekleştirdiği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler başarı operasyon sonucunda 2 şüpheliyi Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesinde yakaladı.

"Teröristlikten alındık"

Haklarında adli işlem yapılmasının ardından çift adliyeye sevk edilirken, E.Ç. sevk edildiği sırada "Teröristlikten alındık" diye bağırdı. Adli makamlara sevk edilen E.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.Ç. isimli eş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ