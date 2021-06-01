Karı-koca, hurdaya dönen araçtan küçük sıyrıklarla kurtuldu - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarpması sonucu hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Metin A. (55) ve yanında oturan eşi Gülseren A. (52), takılı olan emniyet kemerleri sayesinde kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Keşan- Uzunköprü Karayolu üzerindeki Maltepe köyü yakınlarında meydana geldi. Uzunköprü'den, Keşan yönüne giden Metin A. yönetimindeki 22 AZ 567 plakalı otomobil, Maltepe köyü yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Duble yolu ayıran su kanalına düşerek, demir bariyerlere çarpan ve yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil demir yığınına dönerken, sürücüsü Metin A. ve yanında oturan eşi Gülseren A. takılı olan emniyet kemerleri sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı.İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metin A. ve eşi Gülseren A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.