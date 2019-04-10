Karı Koca ile Kayınvalideye 'Uyuşturucu' Gözaltısı

MARMARİS'te, H.K. (32) ve eşi E.K. (25) ile kayınvalidesi F.Ş. (59), otomobile gizledikleri, 'skunk' adlı 3 kilo uyuşturucuyla yakalandı. Çift ile kayınvalide, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Marmaris Narkotik
Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, aile tarafından uyuşturucu madde satıldığını belirledi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın talimatıyla narkotik timleri, bu sabah, Ulusal Egemenlik Caddesi'ndeki Marmaris yolu girişinde önlem aldı. H.K. ile eşi E.K. ve kayınvalidesi F.Ş.'nin içinde bulunduğu otomobil, durduruldu. Narkotik köpeği 'Maço' ile araçta arama yapıldı. Arama sonucu otomobilin motor ve bagaj alt kısmına yapılmış gizli bölmelerde, çeşitli baharatlar konularak, alüminyum folyolara sarılmış 4 paket bulundu. Yapılan incelemede, paketlerdekilerde, 3 kilo ağırlığında ve piyasa değeri 100 bin lira olan 'skunk' adlı uyuşturucu madde bulunduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
- Muğla