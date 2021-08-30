Karı koca kavgası kanlı bitti! Cinnet geçiren kadın, kocasını öldürdü - Son Dakika

Uşak merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi 2.Serçe Sokak üzerinde yaşanan olayda iddialara göre Yaşar Akbulut ve karısı S.A. henüz bilinmeyen sebepten evde tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bıraktı.

MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA KOCASINI BIÇAKLADI

Kavga sırasında cinnet getiren S.A., mutfaktan aldığı bıçakla kocasını bıçakladı. İhbarlar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI ADAM HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Yaşar Akbulut, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli S.A. ise ekiplerce olay yerinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.