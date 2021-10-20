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Karı koca mücadelesi Hollywood filmlerini aratmadı! Biri casus programı kurdu diğeri gizli kamera ile izledi - Son Dakika

Karı koca mücadelesi Hollywood filmlerini aratmadı! Biri casus programı kurdu diğeri gizli kamera ile izledi

20.10.2021 07:47
Karı koca mücadelesi Hollywood filmlerini aratmadı! Biri casus programı kurdu diğeri gizli kamera ile izledi

İstanbul'da kocasının kendisini aldattığından şüphelenen kadın, eşinin bilgisayarına casus programı yerleştirdi. Bunu fark eden adam ise eve gizli kamera sistemi kurdu, bir tartışma esnasında ise eşini darbedip konuşmalarını ses kaydı aldı. Süreç Hollywood filmlerini aratmazken, mahkeme kocayı kusurlu bularak tazminat ve nafaka ödemesine hükmetti. Olayı duyanların aklına ise başrollerini Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin paylaştığı Mr&Mrs Smith filmi geldi.

İstanbul'da yaşayan Canan B., eşinin kendisini aldattığı şüphesiyle kocasının bilgisayarına casus program yükledi. Programı fark eden koca ise eşini dinlemeye alarak eve gizli kamera sistemi kurdu.

ŞİDDET UYGULADI

Bütün casusluk faaliyetlerine konu olacak yöntemlerin kullanıldığı aile içinde yaşanan tartışmalar sonrasında Hasan B., kendisine ağır küfürler eden eşi Canan B.'ye fiziksel şiddet uygulayarak kadını darp etti.

TAZMİNAT VERMEMEK İÇİN CASUS PROGRAMINI VE SES KAYITLARINI ORTAYA ÇIKARDI

Canan B. darp edildikten sonra kocasına karşı boşanma davası açtı. Kadın eşinin ağır kusurlu olduğunu belirterek maddi- manevi tazminat ve nafaka talebinde de bulundu. Buna karşılık Hasan B. de eşinin bilgisayarına casus yazılım yüklediğini, fiziksel şiddet uyguladığı olayda da karısının kendisine ağır hakaretler ettiğini belirterek ses kayıtlarını mahkemeye delil olarak sundu. Hasan B. eşinin hakaret ettiğini duyan üçüncü kişileri de tanık olarak mahkemede dinlettirdi.

KOCAYI KUSURLU BULDULAR

Sabah'ın haberine göre Aile Mahkemesi, kocanın delil olarak sunduğu ses kaydının hukuka aykırı delil olması nedeniyle hükme esas alınmayacağını, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda eşine fiziksel şiddet uygulayan erkeğin fazla kusurlu olduğunu belirterek boşanmalarına karar verdi.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

Tazminat ve nafaka ödemesi de kararlaştırılan Hasan B., eşinin daha fazla kusurlu olduğunu iddia ederek yerel mahkemenin verdiği kararı temyiz etti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nde duruşmalı olarak görülen davada, kadının bilgisayara casus program yüklediği, kocanın delil olarak dayandığı ses kaydının hukuka aykırı delil olması nedeniyle hükme esas alınmamasında bir isabetsizlik bulunmadığı belirtildi. Boşanmaya sebebiyet veren fiziksel şiddet olayıyla da kocanın fazla kusurlu bulunmasında bir isabetsizlik bulunmadığına karar veren 2. Hukuk Dairesi, temyiz itirazlarını reddederek yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

MR&MRS SMİTH'İ HATIRLATTI

Bu olay, 2005'te başrollerini Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin paylaştığıMr.&Mrs. Smith filmini akıllara getirdi. Filmde sıradan bir evlilik yaşayan John ve Jane Smith'in hayatları, gün geçtikçe daha sıkıcı bir hal alır. Hayatlarındaki monotonluğu bozan tek şey ise birbirlerine söyledikleri yalanlardır. Çift, aslında birbirine rakip iki organizasyona tetikçi olarak çalışır.

Karı koca mücadelesi Hollywood filmlerini aratmadı! Biri casus programı kurdu diğeri gizli kamera ile izledi

Angelina Jolie, Brad Pitt, İstanbul, Tazminat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karı koca mücadelesi Hollywood filmlerini aratmadı! Biri casus programı kurdu diğeri gizli kamera ile izledi - Son Dakika


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