Karı-koca Ölümden Döndü
4 saat önce
Manisa'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan karı-koca ölümden döndü.
Manisa
'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan karı-koca ölümden döndü.
Edinilen bilgiye göre kaza, Yunusemre
ilçesi Muradiye
yolu üzerinde meydana geldi. Manisa istikametinden Muradiye Mahallesi
yönüne giden Hakan M. idaresindeki 35 HC 692 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Takla atan araçta sürücü Hakan M. (45) ile eşi Zeynep M.(44) yaralandı. Bu sırada yoldan geçen diğer araç sürücüleri 112 Acil Servis
ve 156 Jandarma
ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler araç içerisinde bulunan sürücü Hakan M. ve eşi Zeynep M.'yi çıkararak tedavisi yapılmak üzere Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. 2 çocukları bulunan çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:18 Kaynak: İHA
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