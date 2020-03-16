Karı-koca pet şişeler içindeki uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika
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Karı-koca pet şişeler içindeki uyuşturucu ile yakalandı

7 saat önce

BOLU'da, polisin bir otomobilde yaptığı aramada, pet şişeler içinde 13 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, karı-koca gözaltına alındı.

Karı-koca pet şişeler içindeki uyuşturucu ile yakalandı, System.String[]

BOLU'da, polisin bir otomobilde yaptığı aramada, pet şişeler içinde 13 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, karı-koca gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulama kapsamında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 500 mililitrelik 25 pet şişe içerisinde 13 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü N.K. (28) ve eşi G.K. (24) gözaltına alındı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:09 Kaynak: DHA
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