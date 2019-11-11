Son Dakika Haberleri: Karı koca sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Karı koca sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti

Karı koca sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti

6 saat önce

Malatya'da gece uyumadan sobaya kömür atan çift, sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatın kaybetti.

Karı koca sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti, System.String[]

Malatya'da gece uyumadan sobaya kömür atan çift, sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatın kaybetti.


Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde yaşanan olayda, Halil Sevim (78) ve Hülya Sevim (49) çiftinden uzun süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çiftin komşuları ile birlikte dış kapının kilidini kırarak içeri girdi. Eve giren ekipler, Hülya ve Halil Sevim'in cansız bedenleri ile karşılaştı. Olay yerini güvenlik çemberine alan polis ekipleri evde delil çalışması yaptı. Olayın durulmasının ardından eve gelen çiftin yakınları sinir krizleri geçirirken evde yapılan kapsamlı incelemenin ardından cenazeler otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MALATYA

Yeşilyurt, Hamidiye, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Malatya'da bir çift, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti
Sosyal medyadan öğrencilerine veda eden öğretmen, 6 katlı binadan atlayarak intihar etti Sınıfta bayılan kız öğrenci, hastanede hayatını kaybetti 'Kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 22:53:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karı koca sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]