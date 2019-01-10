Son Dakika Haberleri: Karı Koca Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenerek Hayatını Kaybetti

Karı Koca Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenerek Hayatını Kaybetti

1 saat önce

-Karı koca sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti -2 Düzce'de 3 kişi sobadan zehirlendi 2 kişi hayatını kaybetti 1 kişi tedavi altındaDÜZCE - Düzce'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

-Karı koca sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti -2
Düzce'de 3 kişi sobadan zehirlendi 2 kişi hayatını kaybetti 1 kişi tedavi altında

DÜZCE - Düzce'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.
Olay, Düzce Ağa Mahallesi 2015. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal Aksu'ya ait evde ısınmak üzere yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiler. Komşularının haber alamaması üzerine polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Kapının kapalı olması nedeniyle komşuları balkona merdiven dayayarak içeri girip kapıyı açtılar. Polis ekipleri ile sağlık ekipleri içeri girdiklerinde Celal Aksu ile eşi Türkan Aksu ve kızı Nebile Aksu'yu baygın halde buldular. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm çabalara rağmen Celal ve Türkan Aksu hayatını kaybederken kızı Nebile Aksu ise ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrasında polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlatırken yakınları sinir krizi geçirdi. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:02 Kaynak: İHA

Polis, Aksu, Düzce, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada Cezaevinden İzne Çıkan Hükümlü, Mahalleyi Birbirine Kattı

İzmir'de Trans Bireyi Vuran Polis Tutuklandı Hastalarının Özel Görüntülerini Gizlice Çekip İnternete Servis Eden Sapık Doktorun İfadesi Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 17:12:31. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karı Koca Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenerek Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]