Karı-koca tartışması kanlı bitti! Bıçaklanan koca, hayatını kaybetti - Son Dakika

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde karı koca arasındaki tartışma kanlı bitti. Karısı tarafından bıçaklanan adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yeniyurt Mahallesi Mevlana Sokak'taki evlerinde Mehmet S. ile karısı Zeynep Yonca S. arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Zeynep Yonca S, Mehmet S'yi bıçaklayarak yaraladı.
Ağır yaralanan Mehmet S. sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti, Zeynep Yonca S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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