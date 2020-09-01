Karı-koca, traktör kazasında öldü - Son Dakika

Hendek ilçesine bağlı Güldibi Mahallesi'ndeki fındık bahçelerine giden İsmail-Behiye Alişan çifti, evlerine dönmek için traktöre bindi. İsmail Alişan'ın kullandığı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenasrındaki çukura düştü. Çift de traktörden yol ortasına düşerek, ağır yaralandı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, fındık bahçesinden döndükleri traktörleri çukura düşünce yola savrulan İsmail Alişan (62) ile eşi Behiye Alişan (62) yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

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