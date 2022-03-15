Karı-koca uyurken eve hırsız girdi - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde 3. katın balkonundan binaya giren hırsız, uykuda olan ev sahibi ve eşinin paralarını çaldı.

Olay, Altınkaya Mahallesi İpek Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın yanında yapımı devam eden inşaattan 3. katta oturan B.D.'ye ait daireye giren henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, eşiyle birlikte yatak odasında uyuyan B.D.'nin cebindeki cüzdanı ve eşinin çantasında bulunan paraları çaldı. Sabah uyandığında içindeki paralar alındıktan sonra balkona atılan cüzdanını bulan B.D. polisi arayarak ihbarda bulundu. B.D., cüzdanında 120 TL olduğunu ve eşinin çantasındaki paranın ise ne kadar olduğunu bilmediğini söyledi.

Olay yerine gelen ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN