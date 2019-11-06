Son Dakika Haberleri: Karı koca uyuşturucuyla yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Karı koca uyuşturucuyla yakalandı

Karı koca uyuşturucuyla yakalandı

8 saat önce

Adana'da karı kocanın bulunduğu otomobilde yapılan aramada, 15 kilo 132 gram eroin ile 7 pakette 2 kilo 672 gram metamfetamin ele geçirildi.

Karı koca uyuşturucuyla yakalandı, System.String[]

Adana'da karı kocanın bulunduğu otomobilde yapılan aramada, 15 kilo 132 gram eroin ile 7 pakette 2 kilo 672 gram metamfetamin ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu eşiyle birlikte giden Vedat A'nın (27) kullandığı otomobili merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde durdurup arama yaptı. Aracın kaporta kısmı kesilerek içerisinden 58 pakette 15 kilo 132 gram eroin ile 7 pakette 2 kilo 672 gram metamfetamin ele geçirildi.


Sürücü Vedat A. ile kucağında çocuğu bulunan eşi Asiye A. (25) gözaltına alındı.


Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Vedat A. tutuklandı, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursa'da "Dur" ihtarına uymayan sürücü, binanın çatısına çıkarak polisle çatıştı!
Pencerede asılı kalan çocuk ölümden döndü Minik Cihan'ın mucize kurtuluşu! İmdadına ağabeyi yetişti Ağrı'da cezaevi ziyareti dönüşü feci kaza: 1 ölü, 18 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 18:26:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karı koca uyuşturucuyla yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]