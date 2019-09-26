Karı, koca ve oğullarının mezarları tahrip edilerek yakıldı

Samsun'da karı, koca ve oğullarının mezarları kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilerek yakıldı.



Samsun'da yaşayan Kemal Ersun'un 1971 ve 2003 yıllarında hayatını kaybeden anne ve babası ile 2009 yılında vefat eden ağabeyinin mezarlarına kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. 23 Eylül Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda İlkadım ilçesi Asri Mezarlıkta yatan Müzeyyen ve Memduh çiftinin mezarları ile bunlara yaklaşık 500 metre mesafedeki Halil Ersun'un mezarı kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Mezar taşları kırılan ve üzerinde ateş yakılan mezarlar tahrip edildi.



"Bu Müslüman işi değil"



Olayın geçen Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana geldiğini ifade eden Kemal Ersun, "Mezarlık içerisinde bunları gören arkadaşlar var. Mezarın mermerlerini kırmışlar. Üzerinde ateş yakmışlar. Burada hem annem hem babam yatıyor. Yaklaşık 500 metre ileride de ağabeyimin mezarı var. Onu da aynı şekilde tahrip etmişler. Bu konuyu mezarlık yetkileriyle görüştüm. Yaklaşık 1 buçuk ay önce yine aynısı olmuştu. Bu Müslüman işi değil. Bunu yapan kişinin bizle işi varsa bize yapsın, ölülere bir şey yapmasın" dedi. - SAMSUN