Karı-kocanın yargılandığı cinayet davasında karar - Son Dakika

Bağcılar'da boşanma aşamasında olduğu eşinin görüştüğünü öne sürdüğü Tolga Varlıoğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Hacı Mustafa Eskici "haksız tahrik altında öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, eşi Sevcan Eskici'nin ise beraatine karar verildi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hacı Mustafa Eskici ile maktul Tolga Varlıoğlu'nun babası Erdal Varlıoğlu ve tarafların avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık Sevcan Eskici ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanık Sevcan Eskici'nin üzerine atılı "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek" suçuna dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatini istedi.

Mütalaada, sanık Hacı Mustafa Eskici'nin "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı söz verilen tutuksuz sanık Sevcan Eskici, "Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık Hacı Mustafa Eskici de, "Çok üzgünüm, çok pişmanım. Keşke böyle olmasaydı. Takdir mahkemenindir." diye konuştu.

Karar

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Sevcan Eskici'nin üzerine atılı "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek" eylemini işlediği sabit olmadığından beraatine hükmetti.

Sanık Hacı Mustafa Eskici'yi "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın eylemini haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek, cezayı 15 yıla indirdi.

Mahkeme ayrıca takdiri indirim maddelerini uygulayarak 12 yıl 6 ay hapis cezası verdiği Eskici'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan Hacı Mustafa Eskici ile kendisini maktul Tolga Varlıoğlu'yla aldattığı gerekçesiyle eşi Sevcan Eskici arasında tartışma yaşandığı, boşanma davası açan çiftin ayrı evlerde kaldıkları belirtilmişti.

Olay günü 11 Haziran'da sanık Mustafa Eskici'nin eşini arayarak maktulle görüşmek istediğini söylediği, sanık Sevcan Eskici'nin de bunu maktule ilettiğini ve Bağcılar'daki bir parkta randevulaştıkları anlatılan iddianamede, sanık Hacı Mustafa Eskici'nin parkta kendilerini bekleyen maktul Tolga Varlıoğlu'nu, yanındaki ruhsatsız tabancayla ateş ederek öldürdüğü kaydedilmişti.

İddianamede, her iki sanığın da olayın ardından bölgeden uzaklaştıkları, maktulün vücudunda ise 10 kurşun girişi belirlendiği ifade edilerek, Hacı Mustafa Eskici'nin "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma" suçlarından 19 yıldan 27 yıla kadar, sanık Sevcan Eskici'nin ise "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.