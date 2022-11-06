Karı kocası kavgası köprüde bitti: Eşiyle tartışan adam köprüden atlamak isteyince ekipleri alarma geçirdi

ANTALYA Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi eşiyle yaşadığı problem sebebiyle köprüden atlamak istedi. Eşinin ve polis ekiplerinin ikna sonucu çıktığı köprüden indirildi.

Olay, sabah saatlerinde Serik Orta mahalle D-400 karayolu üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; H.Ç'yi köprüde demir bariyerlerde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İtfaiye ve polis ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşın can kurtarma yatağı açarak önlem aldı. Sağlık ekiplerinin de hazır beklediği olayda Halil Ç. eşi R.Ç'nin de yardımıyla polis ekipleri tarafından ikna edilerek köprüden indirildi. Daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şahsın eşi ile tartıştıktan sonra köprüye çıktığı öğrenildi.