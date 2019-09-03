Karı-kocaya uyuşturucudan tutuklama
8 saat önce
KAYSERİ'de, evde uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alınan M.Ç. ve eşi Z.Ç., çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:22 Kaynak: DHA
KAYSERİ'de, evde uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alınan M.Ç. ve eşi Z.Ç., çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.Ç. ve Z.Ç.'nin merkez Kocasinan
ilçesine bağlı Yenidoğan
mahallesindeki evine ihbar üzerine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 71 gram metamfetamin, 0,6 gram esrar, 2 alüminyum folyo, 3 gram bonzai ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği iddia edilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan karı-koca, Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
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