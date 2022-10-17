Karı kocayı feci kaza ayırdı - Son Dakika
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Karı kocayı feci kaza ayırdı

17.10.2022 21:07
Karı kocayı feci kaza ayırdı

Kocaeli'de özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada araçta bir kişi hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı.

Kocaeli'de özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada araçta bir kişi hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı. Kaza anı ise halk otobüsünün kamerasına yansıdı.

Kaza, Kartepe ilçesi Barbaros Hayrettin Caddesi ile Terzi Gölü Caddesi kavşağında sabah saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K idaresindeki 41 J 2001 plakalı özel halk otobüsü kavşaktan çıkan, Süleyman Bektaş idaresindeki 34 FNE 59 plakalı Tofaş marka araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen Tofaş marka araç duvara çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile karısı yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ekipler 2 yaralıyı olay yerinde ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı. Süleyman Bektaş hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı ise anbean özel halk otobüsünün kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kocaeli'de feci kaza! Otobüsün kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi Kocaeli'de feci kaza! Otobüsün kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi 55 yıllık tarihi camide yangın paniğe neden oldu 55 yıllık tarihi camide yangın paniğe neden oldu
Kaynak: İHA

Kocaeli, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karı kocayı feci kaza ayırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karı kocayı feci kaza ayırdı - Son Dakika
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