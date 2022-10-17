Kocaeli'de feci kaza! Otobüsün kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi - Son Dakika
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Kocaeli'de feci kaza! Otobüsün kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

17.10.2022 21:11

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı feci kazada bir kişi yaşamını yitirdi, eşi ise yaralandı. Kaza anı ise halk otobüsünün kamerasına kaydedildi.

Kartepe ilçesi Barbaros Hayrettin Caddesi ile Terzi Gölü Caddesi kavşağında S.K idaresindeki özel halk otobüsü kavşaktan çıkan, Süleyman Bektaş idaresindeki araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen araç duvara çarparak durabildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil sürücüsü ile karısı yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ekipler 2 yaralıyı olay yerinde ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı. Süleyman Bektaş hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZA KAMERAYA YANSIDI

Kaza anı ise anbean özel halk otobüsünün kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de feci kaza! Otobüsün kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de feci kaza! Otobüsün kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi - Son Dakika
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