Kartepe ilçesi Barbaros Hayrettin Caddesi ile Terzi Gölü Caddesi kavşağında S.K idaresindeki özel halk otobüsü kavşaktan çıkan, Süleyman Bektaş idaresindeki araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen araç duvara çarparak durabildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile karısı yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ekipler 2 yaralıyı olay yerinde ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı. Süleyman Bektaş hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza anı ise anbean özel halk otobüsünün kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Kocaeli'de feci kaza! Otobüsün kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi - Son Dakika