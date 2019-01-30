Son Dakika Haberleri: Karı Kocayı Kaçırdığı İddia Edilen Zanlılar Yakalandı

Karı Kocayı Kaçırdığı İddia Edilen Zanlılar Yakalandı

1 saat önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri kişi ile karısını araçlarla kaçırdıkları iddia edilen 6 zanlı yakalandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri kişi ile karısını araçlarla kaçırdıkları iddia edilen 6 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi İbosman Caddesi'nde biri kadın 2 kişinin, 6 kişi tarafından zorla minibüs ve otomobile bindirilerek kaçırıldığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kaçırıldığı iddia edilen Çetin K'nin içerisinde bulunduğu minibüsü merkez Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarında takibe alarak durdurdu. Ekipler araçtaki 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Polis ekipleri, zanlılardan alınan bilgi doğrultusunda diğer şüphelilere telefonla ulaşarak teslim olmalarını istedi.

Bir süre sonra 2 zanlı, otomobille kaçırdıkları Serap K. ile polislerin bulunduğu yere geldi.

Zanlılar ekiplerce gözaltına alınırken, Serap K. polis korumasına alındı.

Serap K, burada gazetecilerin olayla ilgili sorusu üzerine "Bir sorun yok" şeklinde cevap verdi.

Zanlılardan biri ise İstanbul'da müteahhitlik yaptığını, yanında çalışan Çetin K'nin kendisini 3 milyon lira dolandırdığını iddia ederek, "İlgili yerlere şikayette bulunduk. Buraya kaçtığını öğrendik ve yakaladık." dedi.

Ekiplerce gözaltına alınan 6 zanlı ile karı koca ifadeleri alınmak üzere Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:02 Kaynak: AA

Yeşilyurt Mahallesi, Seyhan, Adana, Polis, Güncel
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