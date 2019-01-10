Son Dakika Haberleri: Kârı Yüzde 82 Düşen Ford Avrupa'da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak
BBC

Kârı Yüzde 82 Düşen Ford Avrupa'da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak

1 saat önce

ABD merkezli otomotiv devi Ford Motors, Avrupa ve İngiltere'deki operasyonlarında yeniden yapılanmaya gidiyor.

Kârı Yüzde 82 Düşen Ford Avrupa'da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak, System.String[]
ABD merkezli otomotiv devi Ford Motors, Avrupa ve İngiltere'deki operasyonlarında yeniden yapılanmaya gidiyor. Düzenlemenin sonucunda satış perdformansı düşük bazı modellerin üretiminin tamamen durdurulması ve binlerce kişinin işten çıkarılması bekleniyor.

Ford Avrupa Direktörü Steven Armstrong, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılması halinde, İngiltere'deki operasyonların tekrar gözden geçirileceğini söyledi.

Ford'un Türkiye dahil Avrupa bölgesinde toplam 54 bin çalışanı bulunuyor.




Armstrong, yaklaşık 6 bin 200 kişiye istihdam sağlayan Almanya fabrikasında işten çıkarmalarla ilgili görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

Türkiye'de özellikle hafif ticari araç üretimi üzerine yoğunlaşan Ford'un, yeniden yapılanma sürecine Türkiye faaliyetlerini de dahil edip etmeyeceği konusunda net bir bilgi verilmedi.

Şirket yeniden yapılanmayla daha karlı iş modellerine odaklanırken, satış performansı düşük modellerin üretimini durdurmayı hedefliyor. Şirketin yatırım önceliği ise elektrikli araçlar ve hibrit modeller olarak belirlenmiş durumda.




Ford yeniden yapılanmayla birlikte üç ana birim kurmayı hedefliyor. Bu birimler binek otomobil üretimi, ticari araç üretimi ve ithal araçlar olarak sıralanıyor.

Şirketin özellikle ticari araç üretimi alanında büyümeyi hedeflediği de vurgulanıyor.

Ford bu yeniden yapılanmayla birlikte Avrupa'da yüzde 6'lık bir faaliyet karı marjına ulaşmayı umuyor. Binlerce kişi işten çıkarılacak

Ford, bütün birimlerde işten çıkarmaların olacağını belirtirken, küçülmenin boyutları konusunda net bir bilgi verilmedi. Ford yetkililerinin sendikalarla görüşmeleri devam ediyor ve sayının "binleri" bulabileceği ifade ediliyor.

Ford'un Avrupa operasyonlarında karı geçen yıl yüzde 82 gerilemişti. Bu kötü performansıta Brexit belirsizliği ve sterlinin değer kaybetmesi de kısmen rol oynamıştı.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:21 

İngiltere, Avrupa, Ford, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobil Devi Jaguar Land Rover, 5 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak Jaguar Land Rover`ın Ardından Ford da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracağını Açıkladı

THY Avrupa Liginde Haftanın En Değerli Oyuncusu Kostas Papanikolaou Oldu Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos ve Eşi Boşandıklarında Dünyanın En Zenginleri Listesi Değişecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 18:50:40. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kârı Yüzde 82 Düşen Ford Avrupa'da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]