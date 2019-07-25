Son Dakika Haberleri: Kârı yüzde 98,5 düşen Nissan 12 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
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Kârı yüzde 98,5 düşen Nissan 12 bin 500 kişiyi işten çıkaracak

10 dakika önce

Nissan, nisan-mayıs-haziran aylarını kapsayan üç aylık dönemde faaliyet kârının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98,5 oranında düşerek 13,3 milyon euroya gerilediğini açıkladı

Kârı yüzde 98,5 düşen Nissan 12 bin 500 kişiyi işten çıkaracak, System.String[]
Nissan, nisan-mayıs-haziran aylarını kapsayan üç aylık dönemde faaliyet karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98,5 oranında düşerek 13,3 milyon euroya gerilediğini açıkladı.

Japonya'nın en büyük ikinci otomobil üreticisi fazla üretimi azaltmak ve maliyetleti kısmak için de 2022 yılına kadar da dünya genelinde 12 bin 500 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.
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Nissan, Ekonomi

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:37 
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