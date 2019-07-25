Kârı yüzde 98,5 düşen Nissan 12 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
10 dakika önce
Nissan, nisan-mayıs-haziran aylarını kapsayan üç aylık dönemde faaliyet kârının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98,5 oranında düşerek 13,3 milyon euroya gerilediğini açıkladı
Nissan, nisan-mayıs-haziran aylarını kapsayan üç aylık dönemde faaliyet karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98,5 oranında düşerek 13,3 milyon euroya gerilediğini açıkladı.
Japonya'nın en büyük ikinci otomobil üreticisi fazla üretimi azaltmak ve maliyetleti kısmak için de 2022 yılına kadar da dünya genelinde 12 bin 500 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:37
Juventus lisansını kaybeden FIFA'dan açıklama geldi Özge Özpirinçci, vücudunun sınırlarını zorladığı anları takipçilerinin beğenisine sundu Tolgahan Sayışman, 2 aylık oğluyla birlikte fotoğrafını yayınladı! Günay Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti