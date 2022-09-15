Karia yolunda kaybolan 2 İngiliz turist kısa sürede kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Karia yolunda kaybolan 2 İngiliz turist kısa sürede kurtarıldı

15.09.2022 22:56
Karia yolunda kaybolan 2 İngiliz turist kısa sürede kurtarıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, tarihi Knidos Antik Kenti yakınlarında Karia yolu parkurunda kaybolan 2 İngiliz turist, jandarma tarafından kısa sürede kurtarıldı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, tarihi Knidos Antik Kenti yakınlarında Karia yolu parkurunda kaybolan 2 İngiliz turist, jandarma tarafından kısa sürede kurtarıldı.

Datça'da saat 16.00 sıralarında tarihi Karia yolunda yürüyüşe çıkan 2 İngiliz turist, parkur dışına çıkınca dönüş yolunu kaybetti. Çıktıkları dağ yolunda mahsur kalan iki turist, telefonla yardım çağrısında bulundu. Kısa sürede bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, arama-kurtarma çalışması başlattı. Jandarma ekipleri yaklaşık 30 dakika sonra 2 İngiliz turisti kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilen turistler, jandarma eşliğinde güvenli bölgeye getirildi.


YORUMLAR
500
Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da, 30 Milyon Turisti Hep Birlikte Göreceğiz ve Yaşayacağız. 30 Milyon Turist, Kişi Başına En Az Yüzde 30-35 Daha Fazla... Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da, 30 Milyon Turisti Hep Birlikte Göreceğiz ve Yaşayacağız. 30 Milyon Turist, Kişi Başına En Az Yüzde 30-35 Daha Fazla...
Kaynak: DHA

Jandarma, Knidos, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karia yolunda kaybolan 2 İngiliz turist kısa sürede kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:48 Uçan araba ilk kez gökyüzünde! Bakan Mustafa Varank açıkladı: Bir başarı hikayesi yazmakta kararlıyız
22:48 CHP'li Gürsel Tekin'den 'istifa' açıklaması! "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri tartışmalara neden olmuştu
22:29 Fenerbahçe'nin Avrupa sınavında Batshuayi'nin kaçırdığı gol sosyal medyada gündeme oturdu
22:01 Katar'ın askeri hava araçları ve personelinin Türkiye'de konuşlanmasına olanak sağlayan karar Resmi Gazete'de yayımlandı
21:54 Sivasspor, Romanya'da kazandı! Avrupa'da iddiasını arttırdı
21:39 Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde ilk puanlarını Kızılyıldız'ı mağlup ederek aldı
21:14 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten skandal çıkış! Türkiye'nin Lozan'ı ihlal ettiğini öne sürdü
21:02 Batı'yı sinirlendirecek görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin, Reisi, Aliyev ve diğer liderler bir araya geldi
20:44 Temsilcimiz Fenerbahçe, Rennes'e konuk oluyor! İlk 11'ler açıklandı
20:46 Adnan Aybaba'dan Netflix'in Fatih Terim belgeseline olay yorum: Kimse gizleyemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 23:13:27. #1.11#
SON DAKİKA: Karia yolunda kaybolan 2 İngiliz turist kısa sürede kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement