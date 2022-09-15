Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da, 30 Milyon Turisti Hep Birlikte Göreceğiz ve Yaşayacağız. 30 Milyon Turist, Kişi Başına En Az Yüzde 30-35 Daha Fazla...

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Karia yolunda kaybolan 2 İngiliz turist kısa sürede kurtarıldı - Son Dakika

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