KARİD: Coronavirüsün kargo ile bulaştığına ilişkin bilgi yok - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi KARİD: Coronavirüsün kargo ile bulaştığına ilişkin bilgi yok - Son Dakika Ekonomi

KARİD: Coronavirüsün kargo ile bulaştığına ilişkin bilgi yok

6 saat önce

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) Başkanı Aslan Kut, coronavirüse ilişkin sosyal medyada kaynağı belli olmayan pek çok bilgi dolaştığına dikkat çekerek, "Virüsün insandan insana geçtiği konusunda bilgimiz var;

KARİD: Coronavirüsün kargo ile bulaştığına ilişkin bilgi yok, System.String[]

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) Başkanı Aslan Kut, coronavirüse ilişkin sosyal medyada kaynağı belli olmayan pek çok bilgi dolaştığına dikkat çekerek, "Virüsün insandan insana geçtiği konusunda bilgimiz var; ancak şu an ne Çin'de ne de başka bir ülkede virüsün kargo ve eşya yolu ile bulaştığına dair teyit edilmiş bir bilgi yok" dedi ve ekledi:

"Coronavirüs, son zamanlarda herkesi endişelendiren, çeşitli önlemler almaya iten bir virüs. Özellikle internette ve sosyal medyada kaynağı belli olmayan ve gerçekçilikten uzak pek çok bilgi dolaşıyor ve bu da kirlilik yaratıyor. Bu asılsız bilgilerden biri de, virüsün dünyanın dört bir yanını dolaşan kargolar aracılığı ile de yayıldığı iddiası. Bu konuda derneğimize pek çok telefon geliyor.

"Kargo teslimatlarıyla ilgili henüz tarafımıza tebliğ edilmiş bir değişiklik mevcut değil. Yetkili mercilerden herhangi bir bildirim olursa teslimatlarla ilgili ivedilikle gerekli değişiklikler yapılacaktır. Türkiye'ye Çin'den gelen ve/veya Türkiye'den Çin'e gönderilen postalar için gümrük mevzuatımızın gerektirdiği tedbirler devam etmektedir.

"Bu konuda daha detaylı bilgi ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yetkili mercilerin yayınlarını takip etmelerini ve asılsız bilgilerle değil, yetkililerin sözlerine itimat etmelerini önemle rica ederiz."


Koronavirüs, Aslan Kut, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:33 Kaynak: DHA
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