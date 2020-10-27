Karikatür atölyeleri çevrimiçi olarak sürüyor - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi, çocuklar için düzenlediği karikatür atölyelerindeki eğitimler, korona virüs tedbirleri kapsamında çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor.

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde sürdürülen karikatür atölyeleri devam ediyor. Usta isimler eşliğinde çizim yapan minikler, karikatürist olma yolunda emin adımlar ile ilerliyor. 9-12 yaş arası 11 öğrencinin katılımı ile devam eden 8'inci dönem 2'nci grup atölye çalışmalarında usta karikatürist Atilla Yakşi, katılımcı çocuklara karikatür sanatının inceliklerini ve tekniklerini çevrimiçi olarak öğretiyor. Karikatürist Atilla Yakşi, " Eskişehir'de karikatürcülerin yetiştirildiği, bu sanata ilgi duyanların cevap bulabildiği bir imkan sunulması çok kıymetli. Bunun için Ahmet Ataç başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Yıllardır atölyeler yapıyoruz. Çocuklarımız bir merak ve istekle katılıyorlar, bizleri geçeceklerine de inanıyorum. Karikatür camiasına verilen bu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ücretsiz atölye çalışmalarına katılan öğrenciler de mutlu olduklarını ifade ederek ustaların eşliğinde günbegün gelişme kaydettiklerini belirtiyor. Kasım ve aralık aylarında Tarık Erşan ve Erol Büyükmeriç'in gerçekleştireceği atölyelere kayıt olmak isteyen öğrenci ve velileri, Eskibağlar Mahallesi Fabrikalar Sokak No: 5 adresindeki Atila Özer Karikatürlü Ev'e başvuruda bulunabiliyor. - ESKİŞEHİR