Çukurova Belediyesi'nce bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Karikatür Festivali'ne özel Karikatür Kitabı hazırlanıyor. Karikatür kitabında yer almak isteyen karikatüristlerin eserlerini 1 Ekim'e kadar Çukurova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekiyor.



Çukurova Belediyesi, 15-16 Ekim'de gerçekleştirilecek 4. Uluslararası Karikatür Festivali için özel Karikatür Kitabı hazırlıklarına başladı.



Festival kapsamında hazırlanacak kitapta yer almak isteyen karikatüristlerin eserlerini 1 Ekim tarihine kadar Çukurova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekiyor. Eser teslim eden tüm karikatüristlerin karikatürleri özel olarak hazırlanacak Karikatür Kitabında yer alacak.



Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, her yıl büyük ilgi gören Karikatür Festivali'nin bu yıl daha görkemli geçeceğini belirterek, "Festivalle ilgili hazırlıklarımız aylar öncesinden başladı. Kısa zaman içerisinde de bu hazırlıklar tamamlanacak. Festival kapsamında bu yıl Karikatür Kitabı hazırlıyoruz. Karikatürcüler her konuyu içeren karikatürlerini bize ulaştırsınlar. Bize ulaşan karikatürleri kitap haline getireceğiz. Oluşturulacak Karikatür Kitabı eser sahiplerine ve festivale katılanlara sunulacak. Ortaya önemli bir eser çıkacak" dedi. - ADANA