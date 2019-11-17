Karikatür sergisi İstanbul turnesinde

Gazeteci-Yazar Vedat Refayeli'nin bölge gazetesinde yayınlanan günlük karikatürlerin yer aldığı Karikatür sergisi, bu defa Maltepe'de İstanbul'da yaşayan Erzurumluların beğenisine sunuldu.



1 Kasım ile 5 Kasım tarihleri arasında MNG AVM'de açılan Karikatür sergisi, turneye çıktı, bu defa İstanbul Maltepe'de düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri'nde sergilendi. Erzurum'da günün gündemine göre yayınlanmış olan 80'e yakın karikatürden oluşan sergi 3 gün açık kaldı. Maltepe Sahil Meydanı Orhan Gazi Parkı'nda gerçekleşen karikatür sergisi, ilk günden son gününe adar büyük ilgi gördü. Siyasilerin de gezdiği sergiyi AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğiter de izledi. BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş de sergiyi gezdi, kendisi ile ilgili esprilerin yer aldığı karikatürleri inceledi.



Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, dili sivri de olsa mizahın olmasından büyük memnuniyet duyduklarını ve bu konuda verilen her türlü mesajı aldıklarını söyledi.



Kendisi ile ilgili esprilere her zaman hoşgörüyle baktığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, bu tür kültür sanat faaliyetlerinin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bazı espriler karşısında kendini gülmekten ayırmayan Başkan Sekmen, bur tür mizahi yayınların hoşgörü kültürünün gelişmesine katkı sağladığını anlattı.



Karikatürlerin çizeri Vedat Refayeli, Selahattin Şener, Murat Balkuş ve Zafer Taş'ın esprileri ile katkı sağladıkları karikatürlerin bundan böyle bütün tanıtım günlerinde sergileneceğini belirterek, "Amacım, Erzurum'da o gün ne konuşmuşsak onu ironik dille anlatmaktı ve bunu da dışarıda yaşayan Erzurumlu hemşehrilerimize aksettirmekti" dedi. - ERZURUM