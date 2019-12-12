Karikatürist Hasan Kaçan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karikatürist Hasan Kaçan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Karikatürist Hasan Kaçan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Karikatürist Hasan Kaçan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak oy kullandı.

Karikatürist Hasan Kaçan, AA'nın

Karikatürist Hasan Kaçan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak oy kullandı.

Kaçan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

"Haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış Şehitleri Anısına" başlıklı fotoğrafını seçen Kaçan, "Gençlerin atalarını ve tarihlerini unutmayarak böyle bir etkinlik düzenlemelerini anlamlı buluyorum. Beyaza bürünmüş doğanın verdiği etkinin de yüksek olduğunu düşündüğüm için bu fotoğrafı seçiyorum." dedi.

Hasan Kaçan, "yaşam" kategorisinde, Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası" adlı fotoğrafını beğenerek, şunları söyledi:

"Fotoğrafların hepsi de çok güzelmiş. İnsan arada seçemiyor yani. Bir önceki fotoğrafın teması kış ve karlı hava şartlarıydı tekrar aynı temayı seçmek istemem fakat bu fotoğrafta da küçük çocukların karların arasında okullarına gidiş hikayesinin başarılı aktarıldığını düşündüğüm için bunu tercih ediyorum."

"Spor" kategorisinde Şebnem Coşkun'un İstanbul Boğaz'ında, Kanlıca ile Kuruçeşme arasındaki parkurda 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda çekilen "Su Altından Kıtalarası Yarış" başlıklı fotoğrafı seçen Kaçan, " İstanbul Boğazı'nda çok etkileyici bir an farklı bir bakış açısıyla yakalanmış." ifadelerini kullandı.

Hasan Kaçan, Hakan Burak, Sarıkamış, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:22 Kaynak: AA
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