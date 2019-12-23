Karikatürist Hasan Kaçan "Zevk-i Tahattur"a konuk oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karikatürist Hasan Kaçan 'Zevk-i Tahattur'a konuk oldu - Son Dakika

Karikatürist Hasan Kaçan "Zevk-i Tahattur"a konuk oldu

6 saat önce

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Zevk-i Tahattur' programının bu ayki konuğu karikatürist Hasan Kaçan oldu.

Karikatürist Hasan Kaçan

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Zevk-i Tahattur' programının bu ayki konuğu karikatürist Hasan Kaçan oldu.


Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Zevk-i Tahattur' programının bu ayki konuğu karikatürist Hasan Kaçan oldu. Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde moderatörlüğünü İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz'ın yaptığı programa Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı, Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu ve davetliler katıldı.


"Bizler insanları öldükten sonra hatırlarız"


Zevk-i Tahattur'un Esenler'de gelenek haline geldiğini söyleyen Esenler Belediye Başkanı Göksu, "Zevk-i Tahattur Esenler'de artık gelenek haline geldi. Hatırlanma zevki anlamına geliyor. Bizler insanları hatırlarız ama genelde öldükten sonra hatırlarız. Oysa insanları hayattayken hatırlayıp hem onları motive etmek, hem onlara teşekkür etmek hem de ürettiklerine teşekkür etmek geriden gelecek nesile müthiş bir motivasyondur" dedi.


Bu topraklarda izi bırakanları Zevk-i Tahattur'la hatırladıklarını dile getiren Göksu, "İnsanı yetiştirmek istiyorsanız rol modeller ortaya çıkartmanız lazım. Rol modeller ortaya çıktıktan sonra nesil kendisine modelleri seçmesi lazım. Bizde bu topraklarda iz bırakanları, izi sürülenleri bu zevk-i Tahattur'la hatırlatarak bizim kuşağımızı bizden sonra gelen kuşağa, yeni nesle rol modellerini öğretmiş oluyoruz. Aynı zamanda emek verenlere de gerçekten hatırlandıklarını, iyi işler yaptıklarını ve iyi işler yapmaya devam etmelerini arzu ettiğimizi ifade etmiş oluyoruz. Geçmişi hatırlamak güzel bir şey ama bugünü hatırlamak daha doğru bir şeydir. O yüzden biz bugünü hatırlayarak gelecek nesillere önemli bir yol haritası çıkardığımızı düşünüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Hasan Kaçan, Esenler, Göksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:22 Kaynak: İHA
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